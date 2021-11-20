Йшли на ранкову месу: під колеса маршрутки у жахливій ДТП у Львові потрапили 2 монахині

У моторошній ДТП у Львові 20 листопада загинула монахиня сестра Ольга. Вона працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Пресслужба парафії Успіння пресвятої Діви Марії повідомили, що меса за душу сестри Ольги відбулася о 10:00. Жінка пішла з життя у віці 48 років.

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Сьогодні трагічно загинула сестра Ольга, яка працювала на кухні парафіяльної плебанії. Хай Бог дарує їй вічне життя,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про постраждалу

Внаслідок ДТП також постраждала монахиня Галина. Її госпіталізували з травмою голови.

Моторошна ДТП у Львові: головне

Патрульна поліція Львова у суботу, 20 листопада, повідомила про моторошну ДТП на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи.

Водій маршрутки наїхав на двох пішоходок та втік з місця події.

Тіло загиблої зачепилося за кузов. Водій протягнув його до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.

Горе-водія затримали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що монахині йшли зранку на святу месу до Львівської Латинської Катедри.

Допис Katedra Lwowska:

Сьогодні у трагічній ДТП постраждало село. Ola Dupleca FRM, яка працювала на парафіяльній кухні плебанії.

На Святій Месі о 10.00 будемо молитися за душу святої пам'яті сестри Олі.

Хай Господь подарує їй життя вічне.