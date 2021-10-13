Йшов дим і лунали вибухи з харківського СІЗО: силовики розповіли, що сталось
Джерело:Depo
Харків’яни помітили, що біля території місцевого слідчого ізолятора 13 серпня було дуже багато диму та лунали вибухи. Він йшов із території установи на вулиці Полтавський Шлях.
У мережі почали припускати, що звідти намагався втекти в'язень або щось інше трапилося. Проте правоохоронці це спростували та сказали, в цьому місці просто проходили навчання.
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Пішов дим і з'явилися силовики
У телеграм-каналі "Труха" написали, що приблизно о 15:05 біля СІЗО пролунав гучний вибух і почав іти сильний дим. Після цього одразу з'явилися люди у формі та бронежилетах.
Вибухи та дим біля СІЗО: дивіться відео телеграму "Типичный Харьков"
Журналістам поспілкувалися щодо цього інциденту з представниками обласного управління СБУ. Ті заявили, що зараз там проходять спецнавчання силових спецпідрозділів.
Навчання силовиків на території СІЗО: дивіться відео телеграму "Труха
Інші навчання в регіоні
Востаннє повідомляли про навчання силовиків Харківщини ще у травні. Тоді повідомили, що правоохоронці на певній території мали право зупиняти автомобілі та перевіряти документи.
Цей захід був спрямований на відпрацювання системи виявлення роботи диверсантів. Тоді все відбувалося в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням військової техніки.