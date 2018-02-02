"Йти вперед": Посол США дала Україні настанови щодо Антикорупційного суду
Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україні необхідно йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.
Про це дипломат сказала в інтерв’ю в ефірі телеканалу "1+1".
"Я наголошую на тому, що потрібно йти вперед з Антикорупційним судом. Законопроект Порошенка зареєстровано у Верховній Раді, тепер необхідно включити його до порядку денного і врахувати рекомендації Венеціанської комісії", – сказала Йованович.
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"Я думаю, що США й надалі підтримуватимуть Україну. У нас дуже міцні двосторонні відносини, особливо щодо безпеки України", – додала посол.
Нагадаємо, Петро Порошенко висловив сподівання сподівається, що Верховна Рада візьметься за питання створення Антикорупційного суду на початку своєї наступної сесії, у лютому.
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