09:32
2 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін в
Вєсті Кремля
23:41, 1 лютого
Вєсті. UA. Саакашвілі проти
Вєсті.UA
20:58, 1 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Йти вперед": Посол США дала Україні настанови щодо Антикорупційного суду

07:20, сьогодні 643 Читать новость на русском
Марі Йованович
Марі Йованович / Фото з вільних мереж

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україні необхідно йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

Про це дипломат сказала в інтерв’ю в ефірі телеканалу "1+1".

"Я наголошую на тому, що потрібно йти вперед з Антикорупційним судом. Законопроект Порошенка зареєстровано у Верховній Раді, тепер необхідно включити його до порядку денного і врахувати рекомендації Венеціанської комісії", – сказала Йованович.

Читайте також: Луценко пояснив, чому створення Антикорупційного суду є вимушеним кроком

"Я думаю, що США й надалі підтримуватимуть Україну. У нас дуже міцні двосторонні відносини, особливо щодо безпеки України", – додала посол.

Нагадаємо, Петро Порошенко висловив сподівання сподівається, що Верховна Рада візьметься за питання створення Антикорупційного суду на початку своєї наступної сесії, у лютому.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Антикорупційний суд Законопроект Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
7 пісень Скрябіна, які будуть з нами назавжди
сьогодні, 09:30 7 пісень Скрябіна, які будуть з нами назавжди
21 9774
Якими були перші кроки до визнання злочинів Росії на сході України та у Криму
сьогодні, 09:00 Якими були перші кроки до визнання злочинів Росії на сході України та у Криму
Віталій Дейнега 120
У Європі не повинні давати політичного притулку таким, як Гужва та Портнов
сьогодні, 08:49 У Європі не повинні давати політичного притулку таким, як Гужва та Портнов
Володимир Шередега 275
Як Україна може перемогти Путіна
сьогодні, 04:55 Як Україна може перемогти Путіна
Блог Медіа 1777
Пожежа на нафтобазі під Васильковом: винуватці катастрофи
1 лютого, 22:02 Пожежа на нафтобазі під Васильковом: винуватці катастрофи "замітають сліди"
Все про екологію 1303
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Двох росіян затримали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
 15 жовтня 2017 , 18:35
Ботулізм в Україні: на Львівщині зафіксували нові випадки захворювання
22 серпня 2017 , 13:18
Новий BMW X3 тепло прийняли в Україні
 1 лютого , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук