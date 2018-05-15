Юлія Джима продовжить виступ за збірну України

Лідерка жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима продовжить виступ за національну команду. Однак тренуватиметься спортсменки окремо.

Про це стало відомо після зустрічі Юлії Джими та президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, за результатами якої спортсменка прийняла рішення про продовження спортивної кар'єри і виступах у складі збірної України, повідомляє biathlon.com.ua

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При цьому готуватися до сезону Юля буде під керівництвом екс-тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца, який не став продовжувати контракт з українською федерацією і зараз очолив збірну Словенії.

На свій перший тренувальний збір Юлія Джима відправиться вже 18 травня.