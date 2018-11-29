15:55
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Юлія Джима розповіла про неочікуване рішення щодо участі в першому етапі Кубка світу з біатлону

      225 Читать новость на русском
      Юлія Джима
      Юлія Джима / Андрій Іванов

      Вже у неділю, 2 грудня, стартує перший етап Кубка світу з біатлону. Змагання прийматиме словенська Поклюка. Розпочнеться все двома змішаними естафетами.

      Читайте також: Став відомий склад збірної України на перший в сезоні Кубок світу з біатлону

      Варто зазначити, що Юлія Джима не буде брати участь у цих естафетах. Як пояснила сама спортсменка, про це рішення їй заявив старший тренер команди.

      "Все добре, не переживайте, я виступала в складі команди України і, звичайно, продовжую бігати за Україну. Що стосується естафет, то я не відмовлялася від них. З приводу першого етапу: сподіваюся, що все буде добре та почну сезон з індивідуальної гонки. У мікс-естафетах я не бігаю, так повідомив мені старший тренер команди пару днів назад. Я поважаю це рішення. Всі знають, що я готувалася не в команді і, відповідно, не мала можливості порівняти свою готовність з дівчатами. Я розумію нюанси індивідуальної підготовки, тому повністю приймаю рішення федерації. Сподіваюся всі теж розуміють і обговоренню воно не підлягає. Я рада, що мені дали шанс виступити в особистих гонках, вірю, що все буде добре, і вже в Хохфільцені, не виключаю, що ви зможете мене побачити в складі естафети", – повідомила Юлія Джима.

      Читайте також: У складі збірної України з біатлону відбулася серйозна заміна перед Кубком світу

      До слова, Юлія Джима фінішувала першою в контрольному спринті в австрійському Обертілліяхі. Вона допустила тільки один промах на двох вогневих рубежах.

      Нагадаємо, що етап Кубка світу з біатлону в Поклюці відкриє новий біатлонний сезон 2018/19 і триватиме з 2-го по 9 грудня. Одиночна змішана естафета пройде в 13:00 в неділю, 2 грудня, а класична змішана естафета – о 15:00.

      Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 626
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      28 листопада , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 67259
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1357
      Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      сьогодні , 14:42 Саломе Зурабішвілі – новий президент Грузії: що про неї відомо
      Наталя Боднар 3321
      Профессии будущего: как изменится мир
      сьогодні , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 928
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      Тепер ФІФА взялася за "Дніпро"
       11 жовтня 2013 , 19:27
      Попов: Крим - це територія України
       3 червня 2014 , 21:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук