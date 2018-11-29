Юлія Джима розповіла про неочікуване рішення щодо участі в першому етапі Кубка світу з біатлону

Вже у неділю, 2 грудня, стартує перший етап Кубка світу з біатлону. Змагання прийматиме словенська Поклюка. Розпочнеться все двома змішаними естафетами.

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Варто зазначити, що Юлія Джима не буде брати участь у цих естафетах. Як пояснила сама спортсменка, про це рішення їй заявив старший тренер команди.

"Все добре, не переживайте, я виступала в складі команди України і, звичайно, продовжую бігати за Україну. Що стосується естафет, то я не відмовлялася від них. З приводу першого етапу: сподіваюся, що все буде добре та почну сезон з індивідуальної гонки. У мікс-естафетах я не бігаю, так повідомив мені старший тренер команди пару днів назад. Я поважаю це рішення. Всі знають, що я готувалася не в команді і, відповідно, не мала можливості порівняти свою готовність з дівчатами. Я розумію нюанси індивідуальної підготовки, тому повністю приймаю рішення федерації. Сподіваюся всі теж розуміють і обговоренню воно не підлягає. Я рада, що мені дали шанс виступити в особистих гонках, вірю, що все буде добре, і вже в Хохфільцені, не виключаю, що ви зможете мене побачити в складі естафети", – повідомила Юлія Джима.

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До слова, Юлія Джима фінішувала першою в контрольному спринті в австрійському Обертілліяхі. Вона допустила тільки один промах на двох вогневих рубежах.

Нагадаємо, що етап Кубка світу з біатлону в Поклюці відкриє новий біатлонний сезон 2018/19 і триватиме з 2-го по 9 грудня. Одиночна змішана естафета пройде в 13:00 в неділю, 2 грудня, а класична змішана естафета – о 15:00.