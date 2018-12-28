Юлія Джима визнана найкращою спортсменкою грудня в Україні
Національний олімпійський комітет України визнав біатлоністку Юлію Джиму найкращою спортсменкою грудня в Україні.
Високого визнання НОК спортсменка удостоєна завдяки чудовому виступу на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія), де в індивідуальній гонці Юлія Джима здобула золоту медаль, пише сайт НОК України.
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Ця перемога стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських номерах програми в останньому місяці року, що минає.
Зазначимо, для Олімпійської чемпіонки-2014 це друге високе визнання Олімпійського комітету. Вперше звання найкращої спортсменки місяця вона отримала в січні 2017 року.
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Джерело: 24 Канал
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