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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Юлія Левченко незвично готується до нового змагального сезону: відео

      292 Читать новость на русском
      Юлія Левченко
      Юлія Левченко / Фото із відкритих джерел

      Зіркова українська висотниця Юлія Левченко вчиться стрибати в довжину з місця під час підготовки до зимового сезону.

      У своєму Instagram легкоатлетка поділилася відео, де освоює нову дисципліну.

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      "Щось новеньке", – коротко підписала відео Юлія Левченко.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Something new

      Публикация от YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

      Нагадаємо, що Юлія Левченко запально розминалась перед змаганнями Gloria Cup в Белеку, Туреччина і показала це на відео.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Легка атлетика Спорт
      Джерело: 24 Канал
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