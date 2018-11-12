Юлія Левченко незвично готується до нового змагального сезону: відео
Зіркова українська висотниця Юлія Левченко вчиться стрибати в довжину з місця під час підготовки до зимового сезону.
У своєму Instagram легкоатлетка поділилася відео, де освоює нову дисципліну.
Читайте також: Дві українки вибороли медалі на легкоатлетичному турнірі в Італії
"Щось новеньке", – коротко підписала відео Юлія Левченко.
Нагадаємо, що Юлія Левченко запально розминалась перед змаганнями Gloria Cup в Белеку, Туреччина і показала це на відео.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
Баскетбольний клуб "Хімки" непереможний на власному паркеті19 січня 2013 , 11:24
З літа за "Таврію" гратиме португалець, "МЮ" спростовує чутки, "Камп Ноу" - на ремонт21 січня 2014 , 15:25
Агент ФІФА: Тільки топ-клуб зможе собі дозволити трансфер Ярмоленка16 квітня 2015 , 17:02