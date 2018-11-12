Юлія Левченко незвично готується до нового змагального сезону: відео

Зіркова українська висотниця Юлія Левченко вчиться стрибати в довжину з місця під час підготовки до зимового сезону.

У своєму Instagram легкоатлетка поділилася відео, де освоює нову дисципліну.

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"Щось новеньке", – коротко підписала відео Юлія Левченко.

Нагадаємо, що Юлія Левченко запально розминалась перед змаганнями Gloria Cup в Белеку, Туреччина і показала це на відео.

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