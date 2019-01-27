Юлія Левченко показала уривок незвичного тренування: потішне відео

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала у соцмережі відеоуривок зі свого незвичного тренування, де вона займається спортивною ходьбою.

На відео українська висотниця тренується разом із ще однією колегою та масажистом національної збірної команди України з легкої атлетики.

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Людям незвично бачити спортивну ходьбу, тому відео здається кумедним: троє дорослих спортсменів максимально швидко пересуваються маленькими кроками. До речі, Юлія Левченко швидко обігнала двох своїх "суперників".

Відео зібрало багато переглядів та коментарів. Потішила і відповідь масажиста збірної Віктора Парфенюка під дописом висотниці, з якою він і тренувався.

Юлю, ти не залишила мені ні єдиного шансу на перемогу!

– написав він.

Що таке спортивна ходьба?Це змагальний вид легкої атлетики та різновид ходьби. Він характеризується чергуванням кроків таким чином, аби атлет постійно контактував із землею. Людина, яка спостерігає за спортивною ходьбою, не має помітити втрати контакту спортсмена із доріжкою. Спортивна ходьба не входила до програми давніх Олімпійських ігор. Проте є певні відомості, що її використовували для удосконалення фізичної форми. Чоловіки почали змагатися з цього виду спорту у 1908 році. Для жінок в Олімпійських іграх вона ходьба відкрилась у 1992 році.





Чоловіча спортивна ходьба





Жінки на змаганнях зі спортивної ходьби



Мільйони людей і сьогодні використовують спортивну ходьбу в оздоровчих цілях. Вона не тільки тренує усі м'язи тіла, а й поліпшує роботу багатьох систем організму. Люди, які займаються ходьбою, почувають себе здоровішими та щасливішими.

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