Юлія Левченко виборола срібло на фінальному етапі "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Юлія Левченко посіла друге місце в змаганнях зі стрибків у висоту на фінальному етапі "Діамантової ліги".
Всього у секторі для стрибків у висоту виступали три українки: Юлія Левченко, Оксана Окунєва і Катерина Табашник.
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Окунєва та Табашник зупинилися на висоті 1,85 м і не змогли взяти 1,90 м. А Юлія Левченко лише з третьої спроби взяла висоту 1,94 м, поступившись тільки росіянці Марії Ласіцкене (1,97 м).
Зазначимо, що другий номер сезону "Діамантової ліги" Мірела Демірєва не виступала в Цюріху. Вона є єдиною висотницею, яка в поточному сезоні перемогла Ласіцкене.
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Джерело: 24 Канал
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