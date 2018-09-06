Юлія Самойлова емігрує з Росії: представник співачки назвав причину

Представник російської співачки Юлії Самойлової назвав причину еміграції співачки з Росії. Хоч артистка усі подробиці поки тримає у секреті.

"Це питання здоров'я", – заявили в прес-службі Самойлової телеканалу "360". Як відомо, у співачки діагностовано спінальну аміотрофію Верднига-Гоффмана, дівчина пересувається на візку.

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Представник Самойлової підкреслив, що країна, в яку планує іммігрувати артистка, наразі невідома.

За його словами, що співачка згодом сама розкриє подробиці своїх планів.

У прес-службі також відзначили, що не можуть розповісти більше, оскільки їм не вдається додзвонитися до Самойлової.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російська співачка Юлія Самойлова опублікувала в соцмережах відео, в якому заявила, що готова емігрувати з Росії в Європу. Інтернет-користувачі грубо розкритикували плани дівчини.

Хто така Юлія Саймолова?Це російська співачка з інвалідністю. Стала відомою у 2017 році, коли повинна була представляти Росію на Євробаченні у Києві. Проте стало відомо, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму, порушивши перед тим правила перетину адмінмежі з окупованим півостровом. У зв'язку з цим СБУ заборонила в’їзд в Україну російській виконавиці. У 2018 році Самойлова цього року все ж представила Росію на пісенному конкурсі у Португалії, але не зуміла пробитися навіть до фіналу.