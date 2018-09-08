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Юлія Самойлова емігрує з Росії: співачка пояснила причину

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Юлія Самойлова
Юлія Самойлова / Instagram

Учасниця Євробачення-2018 від Росії Юлія Самойлова, яка днями заявила про бажання емігрувати з РФ до Європи, пояснила своє бажання.

Про це Самойлова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму зверненні російська співачка наголосила, що це заява іншої жінки. 

"Я емігрую з Росії до Європи", – це слова однієї відважної матері, чия дитина теж прикута до інвалідного візка", – зазначила Самойлова.

юлія самойлова
Юлія Самойлова / Instagram

Росіянка наголосила, що отримує такі листи дедалі більше.

У нашій країні неможливо отримати необхідні ліки – їх просто немає. І сім'ї готові все кинути і полетіти,
– додала Юлія.

Артистка закликала при цьому "не шукати політики, а просто допомогти". 

Дивіться відео з Самойловою:

Нагадаємо, напередодні Самойлова опублікувала промовисте фото – світлину зроблено в арепорту "Шереметьєво" та вона містить теги "Європа" та "поїхали". Згодом агент співачки прокоментував цю інформацію. За його словами, Самойлова уже перебуває на борту літака. У прес-службі Самойлової телеканалу "360" заявили, що це "питання здоров'я".

Хто така Юлія Самойлова?Це російська співачка з інвалідністю. Стала відомою у 2017 році, коли повинна була представляти Росію на Євробаченні у Києві. Проте згодом з'явилася інформація, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму, порушивши перед тим правила перетину адмінмежі з окупованим півостровом. У зв'язку з цим СБУ заборонила в’їзд в Україну російській виконавиці. У 2018 році Самойлова все ж представила Росію на пісенному конкурсі у Португалії, але не зуміла пробитися навіть до фіналу, показавши вельми слабкий виступ.

Теги: LifeStyle Музика Новини Росії Юлія Самойлова
Джерело: 24 Канал
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