Юлія Самойлова прояснила свої слова про еміграцію з Росії

Російська співачка Юлія Самойлова пояснила, чому раніше заявила про еміграцію з Росії у Європу.

Насправді співачка не збирається покидати Росію, а просто цитувала іншу жінку.

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"Я готова емігрувати з Росії в Європу", – це слова однієї відважної матері, чия дитина теж прикута до інвалідного крісла", – сказала Самойлова у відео, опублікованому в Instagram.

За її словами, вона просто намагалася привернути увагу до цієї проблеми.

"У нашій країні неможливо отримати нормальні ліки – їх просто немає", – додала співачка.

Нагадаємо, раніше виконавиця виклала в Instagram пост, в якому говорила про еміграцію в Європу. Багато користувачів мережі її жорстоко розкритикували, а деякі припустили, що емігрувати Самойлова не збирається, а просто хоче розігріти інтерес до своєї персони.

Хто така Юлія Саймолова?Це російська співачка з інвалідністю. Стала відомою у 2017 році, коли повинна була представляти Росію на Євробаченні у Києві. Проте стало відомо, що у червні 2015-го року вона виступала в анексованому Росією Криму, порушивши перед тим правила перетину адмінмежі з окупованим півостровом. У зв'язку з цим СБУ заборонила в’їзд в Україну російській виконавиці. У 2018 році Самойлова цього року все ж представила Росію на пісенному конкурсі у Португалії, але не зуміла пробитися навіть до фіналу.