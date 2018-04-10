Юлію Скрипаль перевезли в "безпечне місце", – BBC

Доньку отруєного у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля напередодні виписали з лікарні.

Як інформує BBC, 33-річну Скрипаль виписали з медзакладу і доставили у "безпечне місце".

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За словами медиків, стан самого Сергія Скрипаля "швидко поліпшується". Він більше не перебуває у критичному стані і може розмовляти.

Russian spy: Daughter discharged from hospital https://t.co/0e5r0blqjL — BBC News (World) (@BBCWorld) 10 квітня 2018 р.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що після одужання Скрипалі можуть переїхати у США під новими іменами.

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Після опритомнення Юлія Скрипаль поговорила телефоном із племінницею свого батька – 45-річною Вікторією. Жінка повідомила, що ані у неї, ані у її батька жодних незворотних процесів у стані здоров'я немає. 5 квітня стало відомо, що Юлія Скрипаль відмовилась від консульської допомоги зі сторони посольства Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.