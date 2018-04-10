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Юлію Скрипаль перевезли в "безпечне місце", – BBC

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Юлію Скрипаль виписали з лікарні після отруєння
Юлію Скрипаль виписали з лікарні після отруєння / Фото із відкритих джерел

Доньку отруєного у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля напередодні виписали з лікарні.

Як інформує BBC, 33-річну Скрипаль виписали з медзакладу і доставили у "безпечне місце".

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За словами медиків, стан самого Сергія Скрипаля "швидко поліпшується". Він більше не перебуває у критичному стані і може розмовляти.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що після одужання Скрипалі можуть переїхати у США під новими іменами.

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Після опритомнення Юлія Скрипаль поговорила телефоном із племінницею свого батька – 45-річною Вікторією. Жінка повідомила, що ані у неї, ані у її батька жодних незворотних процесів у стані здоров'я немає. 5 квітня стало відомо, що Юлія Скрипаль відмовилась від консульської допомоги зі сторони посольства Росії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Теги: Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля Розслідування Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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