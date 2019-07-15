Юлія Тимошенко: Кожен голос за "Батьківщину" – це голос за зниження тарифів і зростання пенсій

А також і за якісну медицину. "Батьківщина" має суттєві розбіжності з партіями "Слуга народу" і "Голос", але вважає, що створення з ними коаліції в наступному парламенті убезпечить нову владу від помилок і виведе Україну на шлях сталого розвитку.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne.

Серед таких розбіжностей лідер "Батьківщини" назвала небажання представників нових проектів знижувати вдвічі тарифи, піднімати розмір пенсій, продовжувати мораторій на розпродаж землі та переглядати зміст медичної реформи.

"Можливо, вони й справді не до кінця розібралися і вивчили європейський досвід", – припустила Юлія Тимошенко. І додала: "Але тим важливіша присутність "Батьківщини" в коаліції та уряді. Українці мають розуміти, що кожен голос, відданий нашій команді, збільшує можливості для змін в інтересах людей – і не лише в питаннях тарифів чи медичного страхування".

Серед першочергових дій, які проводитиме "Батьківщина", політик назвала негайне збільшення мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму, який зараз становить 3094 гривень і початок переходу до європейської – персоніфікованої – пенсійної системи.

"Вона передбачає, що з моменту, коли людина пішла на роботу і почала сплачувати пенсійні внески, вони нараховуються на її приватний рахунок у державному банку, який гарантує їхнє збереження та нараховує на них додаткові відсотки", – пояснила лідер "Батьківщини".

Вона наголосила, що це не лише дозволить пенсіонерам самим розпоряджатися своїми коштами, а й суттєво збільшить розмір пенсій.