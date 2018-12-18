Юлія Тимошенко: Ми знімемо всі податки для заробітчан на грошові перекази та посилки до України

Після виборів нова влада зніме всі податки на грошові перекази та посилки для тих українців, які вимушені були поїхати за кордон і працювати, щоб прогодувати свої родини.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook з нагоди Міжнародного дня мігрантів.

"Ми маємо дякувати їм за те, що в дуже важких умовах вони підтримують свої родини і українську економіку", – сказала лідер "Батьківщини".

Водночас вона зазначила, що стратегічним завданням нової влади стане забезпечення гідних умов для життя та роботи українців на власній землі.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що лише за офіційними даними українського МЗС, мільйон громадян залишили Україну за минулий рік, а ще три мільйони готові виїхати за межі країни найближчим часом.

Юлія Тимошенко запевнила, що така катастрофічна трудова еміграція, яка є сьогодні в нашій державі, – це не наслідки глобалізації, хороший досвід подорожей та позитивний результат безвізу, як люблять повторювати можновладці, а втеча з країни, де в людей немає ні нормальних зарплат, ні пенсій, ні соціальних гарантій, ні перспектив на майбутнє.

"58,7 відсотка населення України мають доходи нижче середнього рівня, 30,5 відсотка – доходи нижче реального прожиткового мінімуму. Ми офіційно – найбідніша країна регіону і континенту. Оце і є реальні причини катастрофічної міграції. На сьогодні вона становить загрозу національній безпеці країни", – наголосила вона.

Лідер "Батьківщини" переконана: для того, щоб вирівняти цю ситуацію, припинити панічну міграцію, треба дати людям альтернативу.

"Маємо показати, що держава цінує людину. Ми повинні створити умови для нормального, цивілізованого, достойного життя в Україні", – сказала політик.