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      Юлія Тимошенко: Ми знизимо ціну на газ і впровадимо мораторій на зростання тарифів

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      Юлія Тимошенко: Ми знизимо ціну на газ і впровадимо мораторій на зростання тарифів
      Юлія Тимошенко: Ми знизимо ціну на газ і впровадимо мораторій на зростання тарифів / Ba.org.ua

      У нового президента, за Конституцією, є всі важелі для того, щоб знизити ціну на газ вдвічі та впровадити мораторій на зростання тарифів. І якщо чинний президент цього не робить, це значить, що політика підвищення цін – це його особисте рішення.

      Про це Юлія Тимошенко заявила в прямому ефірі телеканалу "Україна".

      Лідер "Батьківщини" переконана, знизити ціну на газ не лише можливо, а й необхідно зробити. І для цього потрібно 5 кроків. Насамперед новий президент скористається правом вето щодо постанов уряду, що підвищили ціну на газ. Другий крок – звільнить своїм указом з обійманої посади керівника структури, яка встановлює тарифи, НКРЕКП: "Призначає керівника президент і відповідає за тарифну ситуацію президент".

      Третій крок – український газ, як це було до 2014 року, буде спрямований на потреби населення і бюджетної галузі.

      Наступний крок нової влади – перерахування ціни на газ, адже з транспортуванням, з видобутком, з 30% прибутками він має коштувати 3,55 гривні, а не 8,55 гривні, як сьогодні виставляють людям.

      Після виборів також буде впроваджено мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги, як це сьогодні зробили Румунія і Польща, зазначила кандидат у президенти.

      Окрім того, Юлія Тимошенко наголосила, що всі чиновники чинної влади, які незаконно оббирали українців через тарифи, відповідатимуть за законом: "Кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки, буде притягнутий до кримінальної відповідальності".

      Лідер "Батьківщини" звернула увагу людей на те, що якщо в Україні не з’явиться новий президент, чинна влада і надалі збільшуватиме тарифи: вона вже ухвалила рішення, що з травня газ подорожчає на 15%, а наприкінці року – ще на 25%.

      Нагадаємо, проект Постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання підписали лідери шести фракцій, окрім БПП. Документ (№9265) зареєстрований у Верховній Раді.

      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Газ
      Джерело: 24 Канал
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