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      Юлія Тимошенко: Президентські вибори не закінчилися, а ми вже розпочали процес зниження тарифів

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      Юлія Тимошенко: Президентські вибори не закінчилися, а ми вже розпочали процес зниження тарифів
      Юлія Тимошенко: Президентські вибори не закінчилися, а ми вже розпочали процес зниження тарифів / Фото з відкритих джерел

      Рішення Окружного адмінсуду м. Києва про незаконність підвищення цін на газ урядом у 2016 році стало базою для зниження тарифів вдвічі, про яке обіцяла "Батьківщина".

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в м. Красилів на Хмельниччині.

      "Вчора ми з вами виграли суд. Два роки ми судилися з урядом за те, що вони незаконно поставили ціну на газ і необґрунтовано", – зазначила лідер "Батьківщини".

      За словами Голови партії, напередодні виборів "суд наважився порушити команду президента і ухвалив рішення, що Кабінет Міністрів не мав права встановлювати таку ціну, що вона завищена і має бути знижена негайно".

      "Тепер у нас є база, для того щоб новий президент одразу після президентських виборів повернув старий порядок, коли український газ йшов українцям, та поставив вдвічі нижчу ціну на газ. Адже навіть суд сказав, що це правильно", – наголосила кандидат у Президенти України.

      Юлія Тимошенко звернула увагу на те, що після зниження ціни на газ, вартість тарифів на тепло і гарячу воду також будуть знижені вдвічі.

      Голова партії переконана, лише зміна нинішньої влади дозволить українцям уникнути подальшого здорожчання тарифів, які Петро Порошенко планує збільшити ще на 43% у цілому за рік.

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      Теги: Новини України Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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