Юлія Тимошенко розповіла, якою буде Україна за її президентства

Нова Україна буде мирною, сучасною, справедливою та заможною європейською державою. Завершити епоху руїн і розпочати епоху відродження та становлення дозволить Новий курс – покроковий план дій.

Про це Юлія Тимошенко розповіла під час програми "Право на владу" на телеканалі 1+1. Про це йдеться на сайті партії.

На переконання лідера "Батьківщини", нова Україна неможлива без докорінної зміни системи. І цей час настав. Реалізувати це допоможе ініційований Юлією Тимошенко та розроблений разом із кращими експертами країни Новий курс.

"Ми готові одразу після виборів запропонувати чітку систему влади, у якій не буде місця монополіям, кланам і безкарності будь-якого високопосадовця", – зазначила кандидат у Президенти.

За нового президента Україна буде сучасною – інноваційна економіка замінить відсталу сировинну, ставка робитиметься на інтелект.

Після приходу до влади Юлії Тимошенко наша держава стане також заможною.

"Великий бізнес працюватиме в єдиних правилах з усіма іншими підприємцями, ніхто не матиме жодних преференцій", – сказала Голова партії.

Окрім того, будуть створені всі умови для підняття середнього класу, зазначає лідер "Батьківщини": "На середній клас, на мале та середнє підприємництво, фермерські та сільськогосподарські підприємства, інноваційні буде поставлена головна стратегія розвитку країни".

Нова влада поставить на місце тарифи, рівень життя людей, подбає про наших пенсіонерів і зробить все, щоб у нас була сучасна освіта і медицина, наголошує Юлія Тимошенко.

"Нам потрібні ключові правильні зміни, які передбачені Новим курсом України", – додала вона.

Юлія Тимошенко звернулась до всіх жінок, які завжди намагаються і в родині, і в суспільстві тримати високу планку моральності та любові: "Давайте заради наших родин, дітей та онуків захистимо Україну від бруду, фальші, дискредитації, приниження та поставимо нашу державу на найвищий п’єдестал моральності та успішності в Європі".