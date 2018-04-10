Юлію Скрипаль виписують з лікарні після отруєння, – ЗМІ
Доньку російського екс-розвідника Сергія Скрипаля – Юлію Скрипаль – виписують з лікарні.
Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела.
За даними телеканалу, Юлію "повинні були виписати" в понеділок, 9 квітня, але джерела не змогли підтвердити, чи справді її виписали.
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Очікується, що у вівторок, 10 квітня, лікарі Скрипаль зроблять заяву.
Зазначимо, 7 квітня стало відомо, що Сергій Скрипаль, який напередодні прийшов до тями, вже почав розмовляти.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.
12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".