Юлію Скрипаль виписують з лікарні після отруєння, – ЗМІ

Доньку російського екс-розвідника Сергія Скрипаля – Юлію Скрипаль – виписують з лікарні.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела.

За даними телеканалу, Юлію "повинні були виписати" в понеділок, 9 квітня, але джерела не змогли підтвердити, чи справді її виписали.

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Очікується, що у вівторок, 10 квітня, лікарі Скрипаль зроблять заяву.

Зазначимо, 7 квітня стало відомо, що Сергій Скрипаль, який напередодні прийшов до тями, вже почав розмовляти.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".