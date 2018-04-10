Юля та мільйони Каддафі: чи фінансував диктатор Тимошенко?

Юлія Тимошенко як найрейтинговіший кандидат у президенти України (принаймні на сьогодні) очікувано опинилася в епіцентрі корупційного скандалу. Старт скандалу дав (що також очікувано) депутат від БПП Володимир Ар'єв. Йдеться про можливе фінансування Муаммаром Каддафі виборчої кампанії Тимошенко у 2010 році.

Чи міг покійний лівійський диктатор передавати кошти для ЮВТ? Цілком, адже він взагалі славився схильністю спонсорувати чужі вибори. Чи доведуть це слідчі органи України? Навряд. Адже прямих доказів такої оборудки немає, є лише свідчення наближеної до Каддафі людини, чиї слова рішуче спростовує штаб Тимошенко. Але нерви Юлії Володимирівни ця історія, мабуть, попсує. Й не лише нерви, але й рейтинг також, а це – важливіше.

Не нова новина

Про те, що Муаммар Каддафі брав участь у фінансуванні низки президентських кампаній, відомо давно. Наприклад, у контексті виборів Ніколя Саркозі про це говорять як мінімум із 2012 року. Каталізатором процесів стала стаття в англомовному арабському виданні Asharq Al Awsat, яка з'явилася на початку цього року.

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До вже відомого епізоду з Саркозі автори публікації додали інформацію про те, що Каддафі вкладав кошти у кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році (конкретне ім'я не називають, але тоді за Білий дім змагалися республіканець Джордж Буш-молодший та демократ Джон Керрі), а також у вибори Тимошенко у 2010-му. На останні було витрачено 4 мільйони євро.



За даними видання Asharq Al Awsat, Муаммар Каддафі у 2010 році профінансував виборчу кампанію Юлії Тимошенко. Через довірених осіб він буцімто передав лідерці "Батьківщини" 4 мільйони євро

Але це – доволі незначна сума, порівняно з тим, що пішло на кампанію того ж Саркозі. В публікації Asharq Al Awsat стверджується, що Каддафі у 2007 році витратив на французького президента майже 50 мільйонів євро. А французько-ліванський бізнесмен Зіяд Такіддін, який був присутній на зустрічі Саркозі з Каддафі, заявляє, що "цифри були набагато вищі за вказані".

Сам Саркозі неодноразово відхрещувався від інформації про те, що брав гроші у Каддафі. Однак помічник сина Каддафі Саіфа Аль Іслама запевняє, що був присутнім на закритих зустрічах між французькими та лівійськими офіційними особами. Саркозі нібито обіцяв покращити відносини між Францією і Лівією в обмін на фінансування. За даними видання, кандидат у США також фінансувався через посередника, який був близьким другом Саіфа Аль Іслама та офіційного представника США.



У дружніх стосунках Каддафі був не лише з Юлією Тимошенко. Подейкують, що його серце та гаманець були відкриті й для екс-президента Ніколя Саркозі. Зараз у Франції з цього приводу триває розслідування

"Кандидат обіцяв Тріполі, що, якщо він виграє вибори, то прибере Лівію з чорних списків держав-терористів. Фінансування його кампанії здійснювалося за рахунок переведення коштів через третю країну. Угода між лівійцями та американцями відбулося після зустрічі в американському місті Толедо в штаті Айдахо", – повідомляє газета.

Що ж стосується України, то той же неназваний помічник сина Каддафі на умовах анонімності розповів, як він особисто передав кошти на кампанію Тимошенко.

Гроші були замовлені доктором Багдаді аль-Махмуді, лівійським прем'єр-міністром того часу (зараз він перебуває у в'язниці в Тріполі), і були покладені в сумку, купюрами по 500 євро. Ми вирушили на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав тодішній віце-прем'єр України,

– розповів він.

Я – не я, і сумка з мільйонами не моя

Слідом за Саркозі, який категорично заперечує будь-які зв'язки з Каддафі, від подібного "партнерства" з диктатором відмовляється й Юлія Тимошенко. "Європейська правда" записала коментар від прес-служби партії "Батьківщини", в якій заявляють, що "зазначена інформація не відповідає дійсності".

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І все таки робити вигляд, що Каддафі в Україні не знали зовсім – не комільфо. Достатньо хоча б згадати, що лівійський диктатор був кавалером двох українських орденів. Перший – князя Ярослава Мудрого I ступеня – він отримав в 2003 році, під час президентства Леоніда Кучми. Другий – Богдана Хмельницького I ступеня – в часи правління Віктора Ющенка, у 2008-му.



Від двох українських президентів – Кучми та Ющенка – Муаммар Каддафі мав по ордену. Віктор Андрійович нагородив його Богданом Хмельницьким І ступеня, хоча цей орден надають виключно громадянам України за особливі заслуги перед державою

Нагорода останньою відзнакою взагалі виглядає, м'яко кажучи, дивацтвом. Адже цим орденом нагороджують тільки громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності та зміцненні обороноздатності рідної країни. У який спосіб до подібних чеснот долучився Муаммар Каддафі, так і залишиться загадкою.

Як загадкою є і його зацікавленість Україною як така. Якщо з Францією та Сполученими Штатами все більш-менш зрозуміло, то що могла дати Каддафі влада нашої держави – сховано під покровом таємниці. Можливо, з Юлією Володимирівною його пов'язувала спільність бізнесу в нафтогазовій царині? Як робочу версію можна прийняти й це. Але деталей ми вже ніколи не дізнаємося. Один учасник негласних домовленостей є нині покійним, а друга учасниця не бажає на цю тему навіть говорити. Хіба що наше славнозвісне НАБУ проллє світло на подібну історію?

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Запит від колег

Звичайно, що публікація в Asharq Al Awsat була бальзамом на рани пропрезидентської сили. Статтю помітили у БПП, й згадуваний вище Володимир Ар'єв написав у своєму Facebook:

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту й допитують через порушення фінансування його передвиборчої кампанії, в тому числі й через можливі 50 мільйонів євро від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Нещодавно арабське видання писало про те, що 4 мільйони євро готівкою від Каддафі отримала Юлія Тимошенко. Ми з колегами зробили запит в НАБУ з цього приводу. Тепер гадаємо – чи її хоч допитають?

Хто ще долучився до запиту Ар'єва, не повідомляється, проте в НАБУ підтверджують, що такі запити надходили й від інших народних депутатів. Сам Ар'єв зацитував надіслану йому відповідь з Національного антикорупційного бюро: "За результатами розгляду вашого запиту детективами НАБУ розпочато інформаційно-аналітичне дослідження, в ході якого витребувано додаткову інформацію з даного питання у встановленому законом порядку".



Депутат Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook виклав відповідь НАБУ, яке взялося за розслідування того, чи отримувала Юлія Тимошенко гроші від Муаммара Каддафі

"За результатами інформаційно-аналітичного дослідження, в разі виявлення ознак кримінального злочину, віднесеного до підслідності Національного бюро, буде прийнято рішення відповідно до вимог ст. 214 КПК України", – йдеться у повідомленні НАБУ. А 214-та стаття КПК говорить про початок досудового слідства, яке можуть почати щодо Юлії Тимошенко, якщо слідчі НАБУ знайдуть докази її зв’язків з Каддафі. А отже – за рік до президентських перегонів лідерка "Батьківщини" матиме чималий головний біль, хоча, знаючи здатність Юлії Володимирівни триматися на плаву, можна бути впевненими у тому, що на шляху до влади її не зупинить ніщо. Навіть тінь Муаммара Каддафі.

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