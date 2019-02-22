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      Юна львів'янка створила пристрій, що перекладає цифровий текст шрифтом Брайля

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      Львів'янка Софія Петришин у 16 років розробила пристрій, який допоможе змінити життя людей на краще. Вона придумала пристрій, який перетворює цифровий текст шрифтом Брайля. Її винахід допоможе людям з вадами зору бути більш поінформованими та легше соціалізуватися.

      Захоплення з дитинства

      Дівчина з малих літ цікавиться програмуванням. Сприяла цьому і родина Софії. Її тато – програміст, мама – математик. Тому у захоплені доньки нічого дивного не було.

      Ще у школі, роздумуючи над ідеєю, яка була б корисною для людства, Софія спершу хотіла створити перекладач для людей із вадами мовлення. Та згодом, коли у самої виникли певні проблеми із зором, зосередилася на приладі для незрячих.

      Геніальний винахід

      Дівчина розробила прилад, який через USB прилад можна під'єднати до комп'ютера, а можна – до звичайної розетки, щоб, наприклад, зчитати текст з карти пам'яті. Користувач обирає потрібний файл, і система перекладає його шрифтом Брайля – робить текст "відчутним" на дотик. Таким чином не треба буде друкувати книг шрифтом Брайля, що вимагає, зазвичай, великих витрат грошей і паперу.

      Її винахід, вірить Софія, допоможе людям з вадами зору бути більш поінформованими, знайомитися з новинками літератури, а у перспективі – самостійно користуватися банкоматом.

      Світова слава

      Завдяки цьому винаходу Софія Петришин представляла Україну на міжнародній Олімпіаді геніїв у США, де вона здобула бронзову нагороду. В Україні ж дівчина перемогла на Всеукраїнському науково-технічному конкурсі Intel Техно.

      Поки ж винахід Софії Петришин потребує вдосконалення. Однак дівчина на цьому і не планує зупинятися.

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      Теги: Новини України Гордість України
      Джерело: 24 канал
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