Юна львів'янка створила пристрій, що перекладає цифровий текст шрифтом Брайля

Львів'янка Софія Петришин у 16 років розробила пристрій, який допоможе змінити життя людей на краще. Вона придумала пристрій, який перетворює цифровий текст шрифтом Брайля. Її винахід допоможе людям з вадами зору бути більш поінформованими та легше соціалізуватися.

Захоплення з дитинства

Дівчина з малих літ цікавиться програмуванням. Сприяла цьому і родина Софії. Її тато – програміст, мама – математик. Тому у захоплені доньки нічого дивного не було.

Ще у школі, роздумуючи над ідеєю, яка була б корисною для людства, Софія спершу хотіла створити перекладач для людей із вадами мовлення. Та згодом, коли у самої виникли певні проблеми із зором, зосередилася на приладі для незрячих.

Геніальний винахід

Дівчина розробила прилад, який через USB прилад можна під'єднати до комп'ютера, а можна – до звичайної розетки, щоб, наприклад, зчитати текст з карти пам'яті. Користувач обирає потрібний файл, і система перекладає його шрифтом Брайля – робить текст "відчутним" на дотик. Таким чином не треба буде друкувати книг шрифтом Брайля, що вимагає, зазвичай, великих витрат грошей і паперу.

Її винахід, вірить Софія, допоможе людям з вадами зору бути більш поінформованими, знайомитися з новинками літератури, а у перспективі – самостійно користуватися банкоматом.

Світова слава

Завдяки цьому винаходу Софія Петришин представляла Україну на міжнародній Олімпіаді геніїв у США, де вона здобула бронзову нагороду. В Україні ж дівчина перемогла на Всеукраїнському науково-технічному конкурсі Intel Техно.

Поки ж винахід Софії Петришин потребує вдосконалення. Однак дівчина на цьому і не планує зупинятися.