Юна модель поділилася спокусливим знімками з пляжу
Актриса та модель Чейз Картер, яка раніше позувала для популярного журналу Sports Illustrated Swimsuit, показала своїм фанатам свіжі фото зі зйомок.
Знімки дівчина опублікувала в Instagram.
Попри те, що модель лиш нещодавно почала співпрацювати з іменитими виданнями, на зйомках вона тримається впевнено.
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Для фото Картер спокусливо позувала, демонструючи струнке тіло та яскраву посмішку.
Також у Sports Illustrated Swimsuit опублікував кумедний момент зі зйомок:
Джерело: 24 Канал
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