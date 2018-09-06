"Юна світла душа відлетіла у вись": з'явилася інформація про загиблого на Донбасі морпіха

Напередодні увечері внаслідок чергового провокаційного обстрілу з боку бойовиків на Донбасі загинув український воїн Максим Овдієнко, який мав звання старшого матроса.

Про це повідомила 36 окрема бригада морської піхоти.

Читайте також: Бойовики на Донбасі зазнали величезних втрат у 2018 році: статистика вражає

"5 вересня близько 18.40 під час чергового провокаційного обстрілу противником позицій наших захисників від уламків ворожих снарядів загинув наш побратим старший матрос Авдієнко Максим Олександрович. Юна світла душа відлетіла у вись", – підкреслюється у дописі.

Також у бригаді додають, що Максима Овдієнко до останнього подиху захищав український народ, українську землю, залишившись відданим захисником, відважним воїном, щирим побратимом.

"Командування та весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Він назавжди залишиться у наших серцях, пам`яті та строю.... Спочивай з Богом брат-морпіх", – підсумовують військові.

Нагадаємо, раніше прес-центр Об’єднаних сил повідомляв, що на Донбасі за добу 5 вересня загинув один український військовий, щоправда жодних подробиць у Штабі тоді не оприлюднили.