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      Юна українська біатлоністка прокоментувала подвійну перемогу на Чемпіонаті світу

      122 Читать новость на русском
      Катерина Бех
      Катерина Бех / Федерація біатлону України

      Українська біатлоністка Катерина Бех виграла спринт та гонку переслідування на юніорському чемпіонаті світу в словацькому Брезно-Осрблі. Дівчина розповіла, з якими труднощами зіштовхнулася під час змагань та завдяки чому вдалося перемогти.

      "Сьогодні знову погода нам піднесла сюрприз – безпосередньо перед самим початком старту пішов дощ, і я думала, що лижі будуть трохи "підтуплювати". Але наша сервіс-бригада спрацювала на п'ять з плюсом, лижі протягом всієї гонки просто летіли! Я рада, що мені вдалося сьогодні впоратися з нервами і зі стрільбою. Дуже рада", – заявила після перемоги Катерина Бех.

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      Спортсменка також розповіла про свої мрії у дорослому біатлоні.

      "Ці дві медалі... Звичайно, я дуже рада їм! Будемо працювати і далі. Прагну до спорту вищих досягнень, тому хотілося б в майбутньому, вже в "жінках" показувати такі ж високі результати", – підсумувала Катерина Бех.

      Нагадаємо, Катерина Бех спочатку виграла спринт на юнацькому чемпіонаті світу з біатлону, а згодом і гонку переслідування. Відтак на поточному чемпіонаті світу Катерина Бех набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках, і, згідно з новими правилами IBU, отримує їхню особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який пройде наприкінці березня в норвезькому Холменколлені.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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