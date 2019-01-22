Юна українська тенісистка вийшла в 1/8 Australian Open

16-літня українська тенісистка Дарія Снігур вийшла в 1/8 фіналу юніорського Australian Open. Таким чином вона встановила особистий рекорд.

Дарія Снігур – Людмила Беншейх 2:0 (6:4, 7:6(8))

Ще у першому сеті француженка повела у рахунку після шостого гейму. Однак після цього чотири гейми поспіль виграла Снігур.

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Значно напруженішим вийшов другий сет, який тривав 50 хвилин. Він більше нагадував гойдалки. Спочатку Снігур була попереду 2:0. Згодом рахунок став 2:3. Наприкінці сету знову українка вийшла вперед 6:5. Та все ж Беншейх вдалося зрівняти рахунок. Тож все вирішувалося га тай-брейку, по ходу якого українка відіграла два сетбола і з другої спроби завершила матч.

Снігур вперше виступає на Відкритому чемпіонаті Австралії і встановила особистий рекорд на турнірах Grand Slam серед гравців до 18 років. У 2018 році 16-річній киянці вдалося дійти до другого кола на US Open.

Суперницею Дарини в третьому раунді стане 17-річна Емма Наварро. У минулому сезоні Снігур вже зустрічалася з американкою на грунтовому юніорському турнірі ITF Juniors першої категорії в Бельгії, де зазнала поразки у двох сетах.

Варто нагадати, що у листопаді 2018 року Снігур виграла перший професійний титул.