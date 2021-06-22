Рідних впізнав і почав кивати: юнак, що впав з канатної дороги в Харкові, прийшов до тями

17-річний хлопець, який 13 червня впав з канатної дороги в Харкові прийшов до тями. Він вже почав впізнавати різних і кивати у відповідь на запитання. Який стан хлопця зараз розповіла його матір.

Про це повідомили 22 червня. Хлопець вже почувається краще, але досі перебуває в реанімації.

До теми Хотів похизуватися, – мама хлопця, який впав з канатної дороги в Харкові

Впізнав рідних, але говорити не може

За словами матері хлопця, його вже відключили від апарату штучної вентиляції легень. Наразі лікарі відзначають позитивну динаміку. Пацієнт уже почав реагувати на слова та кивати головою.

У перший день, коли він прийшов до тями, медики зробили трепанацію. Вони зібрали таз на апарат зовнішньої фіксації. Також жінка каже, що потерпілий вже впізнав рідних та близьких. Однак поки він ще не говорить.

Все розуміє та киває

Він дає зрозуміти, що шкодує через те, що сталося. Я його заспокоюю, кажу: "Ти у нас молодець". Він качає головою, що "ні". Я питаю: "Що, накосячив"? Він киває: "Так". Тобто він розуміє, що сталося, все пам'ятає,

— розповіла мати хлопця Марія Горянська.

Також вона додала, що лікування буде тривалим. Наразі на нього щодня витрачають приблизно 5 тисяч гривень. Тому родина хлопця збирає гроші в соцмережах.

Коротко про цю трагедію