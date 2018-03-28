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Юний і красивий: На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув захисник України (фото)

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Юний і красивий: На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув захисник України (фото)
/ Фото з Facebook

27 березня ввечері на Світлодарській дузі на Сході України ворожий снайпер вбив 19-річного добровольця Андрія Кривича, з позивним "Діллі".

Про це повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" в Facebook.

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Юний Андрій родом з Конотопа Сумської області, був добровольцем "Правого Сектору". Це була його друга ротація на Донбасі.

На передовій загинув боєць ДУК ПС Андрій із позивним "Діллі". Тепер хлопцеві назавжди залишиться усього 19 років. Життя "Діллі" 27 березня забрала куля ворожого снайпера. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити,
– йдеться у повідомленні.

За словами Сергія Супруна, керівника Сумського обласного штабу руху "Правий сектор", загиблий навчався в Сумському педагогічному університеті. Мріяв стати військовим психологом.

Зазначимо, у Конотопі, звідки Андрій був родом, вже оголосили дні жалоби - з 28 по 30 березня. Поховання хлопця планують провести в п'ятницю, 30 березня.


19-річний Андрій Кривич загинув на Донбасі

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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