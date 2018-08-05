Юний український талант зацікавив "Манчестер Сіті"

18-річний форвард СК "Дніпро-1" і молодіжної збірної України Владислав Супряга потрапив в сферу інтересів "Манчестер Сіті".

Крім англійського клуба в придбанні Владислава Супряги зацікавлене київське "Динамо", повідомляє "Динамоманія".

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Він відмінно проявив себе на Євро U-19 у складі збірної України, увійшовши до символічної збірної турніру. Клуб з Дніпра просить за юного нападника не менше 3-х мільйонів євро.

Владислав Супряга є вихованцем "Дніпра", з якого влітку минулого року разом з більшістю гравців перейшов у СК "Дніпро-1". У минулому сезоні на його рахунку 7 голів в 28 матчах всіх турнірів за дніпрян. Також в його активі - виступи за молодіжні збірні України (18 поєдинків, 4 забитих м'ячі).

Раніше з'явилася інформація, що амстердамський "Аякс" пропонував за Супрягу 3 мільйони євро, проте "Дніпро-1" відповів відмовою.

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