Юний воротар помер після зіткнення з суперником
13-річний воротар футбольної команди "Гелдерс Герренберг" помер після зіткнення з суперником в кубковому матчі голландського турніру MvR.
Хлопчик втратив свідомість, і йому була викликана швидка допомога. Однак у воротаря відразу сповільнилися серцебиття і дихання, лікарі не змогли його врятувати. Матч був припинений. Про це повідомляє Omroepgelderland.
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На наступний день після смерті голкіпера відбулася зустріч, на якій були присутні товариші і батьки померлого спортсмена.
"Складно повірити, що це невдале зіткнення привело до таких жахливих наслідків. Ми висловлюємо підтримку його сім'ї і друзям. Ми бажаємо їм сил, щоб впоратися з втратою", – заявили в MvR.
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