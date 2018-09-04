Юний воротар помер після зіткнення з суперником

13-річний воротар футбольної команди "Гелдерс Герренберг" помер після зіткнення з суперником в кубковому матчі голландського турніру MvR.

Хлопчик втратив свідомість, і йому була викликана швидка допомога. Однак у воротаря відразу сповільнилися серцебиття і дихання, лікарі не змогли його врятувати. Матч був припинений. Про це повідомляє Omroepgelderland.

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На наступний день після смерті голкіпера відбулася зустріч, на якій були присутні товариші і батьки померлого спортсмена.

"Складно повірити, що це невдале зіткнення привело до таких жахливих наслідків. Ми висловлюємо підтримку його сім'ї і друзям. Ми бажаємо їм сил, щоб впоратися з втратою", – заявили в MvR.

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