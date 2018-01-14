Юного сина Сінді Кроуфорд підловили за поцілунком із моделлю: фото

18-річному сину відомої моделі Сінді Кроуфорд – Преслі Герберу – часто приписують романи з багатьма моделями та манекенницями, серед яких були Лілі Моултон і Кейлі Кінг.

Зараз же ЗМІ стверджують, що Преслі закрутив роман із зіркою Instagram – Шарлоттою Д'Алессіо. Про їхні стосунки заговорили після того, як їх помітили разом на побаченні.

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Видання "E! News" опублікувало знімки, на яких Преслі цілується із Шарлоттою в Малібу.



Преслі Гербер та Шарлотта Д'Алессіо

"Преслі зустрічається з Шарлоттою. У них вільні стосунки , він не хоче бути пов'язаним якимось серйозним романом. Він відчуває, що ще молодий для цього, йому подобається весело проводити час", – стверджує джерело видання.



Преслі Гербер та Шарлотта Д'Алессіо

Про Шарлотту Д’Алессіо світ дізнався в 2015 році: дівчина стала зіркою Instagram після того, як фотограф Брайант Еслава опублікував її знімки з музичного фестивалю Coachella. На знімках вона позувала разом з подругою – моделлю Джозі Кансеко. Зараз її аккаунт в Instagram налічує близько 490 тисяч чоловік, на її рахунку – контракт з модельним агентством Wilhelmina.



Шарлотта Д'Алессіо