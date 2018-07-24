Юргорден – Маріуполь: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 26 липня, перший український клуб стартує у єврокубках – "Маріуполь" зіграє на виїзді проти шведського "Юргордена".

Правами на трансляцію українських клубів в єврокубках володіє медіа-холдинг "Медіа Група Україна", куди входять ТРК "Україна" та "Футбол 1/2". Саме на "Футбол 1" і відбудеться трансляція. Початок о 19:50 годині.

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За 45 хвилин до початку матчу на каналі "Футбол 1" розпочнеться трансляція зі студії, де буде обговорення перед матчем. Розгляд гри також відбудеться і по закінченні футбольного поєдинку.

Онлайн матч буде доступний на OLL.TV. Однак там трансляція платна – 29 гривень за один матч чи 59 гривень за трансляцію матчів цілий місяць.

Для тих, хто перебуватиме у Маріуполі, клуб організує перегляд матчу на великому екрані торгового комплексу "Порт Сіті".