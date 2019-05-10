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      Радник пояснив, коли Зеленський визначиться із посадами

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      Зеленський визначатиметься з посадами, коли матиме доступ до баз СБУ, МВС, НАЗК, – адвокат Богдан
      Зеленський визначатиметься з посадами, коли матиме доступ до баз СБУ, МВС, НАЗК, – адвокат Богдан / Фото з відкритих джерел

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський визначиться із призначеннями тоді, коли матиме доступ до баз даних Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Національного агентства з питань запобігання корупції.

      Деякі вакансії Зеленський для себе уже заповнив, деякі далі шукає, заявив його радник та юрист Ігоря Коломойського Андрій Богдан, пише "Радіо Свобода".

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      Богдан наголосив, що у будь-якому випадку визначатиметься вже в Адміністрації Президента, "коли матиме доступ до інформаційних ресурсів держави, коли матиме доступ до бази СБУ, МВС, НАЗК".

      Звичайно, усі ці точки отримання інформації дуже важливі в кадровому призначенні,
      – сказав він.

      Водночас Речник штабу майбутнього гаранта Дмитро Разумков розповів, що Зеленський не повинен робити перші кадрові призначення у день інавгурації. Однак у Зеленського вважажють, що деякі імена кразе взагалі не озвучувати до призначення. Наприклад, претендентів на очільників Служби зовнішньої розвідки і Служби безпеки України.

      Хто такий Андрій Богдан?Адвокат олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, він веде справи "Приватбанку". За інформацією журналістів-розслідувачів, він регулярно відвідував свого клієнта, коли той жив у Женеві, а тепер періодично літає до нього у Тель-Авів. Окрім того, працював заступником міністра юстиції за часів президентства Віктора Ющенка, а в уряді Миколи Азарова був урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Саме через це Богдан потрапив під дію закону про люстрацію. Після Майдану екс-чиновник був радником губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, який пізніше став його клієнтом і залишається ним зараз. Навіть балотувався до парламенту за списками БПП.

      Зазначимо, сам Ігор Коломойський зазначає, що Богдан міг би бути непоганим прокурором, або ж, як і будь-хто інший, міг би очолювати Адміністрацію Президента. Зазначимо, що сам юрист поки що не прокоментував інформацію, чи справді він претендує якусь з державних посад.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

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      Теги: Володимир Зеленський Ігор Коломойський Інавгурація Зеленського СБУ НАЗК Міністерство внутрішніх справ Новини України Новини політики
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