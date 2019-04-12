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      Юрист Коломойського, соратник Зеленського обізвав журналістів і пригрозив їм судом

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      Андрій Богдан пригрозив судом журналістам-розслідувачам та обізвав їх
      Андрій Богдан пригрозив судом журналістам-розслідувачам та обізвав їх / Фото з відкритих джерел

      Юрист олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який співпрацює з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, планує подати до суду на авторів програми розслідувань "Схеми". Богдан обурився через розслідування журналістів про його поїздки до Москви.

      Обурення юриста було настільки сильним, що він навіть обізвав журналістів-розслідувачів "журна*люхами", повідомила авторка програми "Схеми" Наталія Седлецька.

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      Журналістка зауважила, що циркулюють чутки, що для Богдана готують місце голови Адміністрації президента. А співрозмовники видання "Українська правда" називають юриста дуже впливовою фігурою у штабі Зеленського.

      Седлецька нагадала, що журналісти з’ясували, що з 2014 року Богдана тричі фіксували в аеропорту Внуково (Москва). Перед ефіром журналісти запитали в юриста – коли саме він літав та що там робив? Але Богдан заперечив, що після анексії був у Росії. Ці слова Седлецька назвала неправдою, адже щонайменше одна дата журналістам відома – це 15 травня 2014 року.

      Зрозумівши, що він щось приховує – ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ,
      – написала авторка програми "Схеми".

      Натомість Богдан опублікував допис, в якому назвав журналістів "Радіо Свобода" "журна*люхами". Зараз у пості юриста немає цієї фрази, проте в історії змін збереглося старе повідомлення. У ньому Богдан стверджує, що "багато часу провів на фронті, в тому числі в найгарячіших гарячих точках".

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      Внесений у чорний лист у Росії. В Росію і Білорусь не можу заїхати навіть, якби хотів. Вся ця інформація у мене на сторінці в ФБ, але кого це цікавить, коли треба відпрацьовувати... Тільки слово боти треба поміняти на журна*люхи,
      – написав юрист.

      Богдан вважає, що, розповідаючи про його зв'язки з Росією, журналісти нібито свідомо збрехали.

      "Хочу повідомити, що журналіст Максим Савчук подзвонив о пів на першу ночі з суботи на неділю. Розмова з ним, запис якої у мене є, відбувся в неділю. Я пояснив йому, що їздив до Росії в квітня 2014 року востаннє, у Білорусь – жодного разу. Збрехали. Свідомо збрехали. Щоб показати зв'язки з Росією в період передвиборної компанії. Готуйтеся. До суду", – пригрозив юрист.

      У відповідь Савчук заявив, що у вказаний Богданом час не телефонував йому.

      "Це відверта неправда. Сама розмова з ним відбулася в середу після обіду. Повідомлення адвокат отримав у середу о 00:14. Андрій Богдан написав дві відповіді, а потім їх чомусь повидаляв. Ніхто з редакції не спілкувався і не дзвонив адвокату о пів на першу ночі з суботи на неділю", – написав журналіст.

      Щодо оприлюдненої інформації про поїздки Богдана, то "Схеми" отримали її від джерел з системи Центральної бази даних обліку іноземних громадян "Мігрант". У ній є дані про те, що з 2014 року юрист тричі літав до Москви.

      Раніше журналісти Bihus.info провели розслідування і 9 квітня повідомили, що адвокат Коломойського – Богдан – представляє Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха в Ізраїль. А ще Богдан мав таємну зустріч із головою НАБУ Артемом Ситником.

      Хто такий Андрій Богдан? Адвокат Коломойського, який у 2014 році мав статус радника олігарха, коли той очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Попри виїзд Коломойського з України спершу до Женеви, а потім до Ізраїлю, співпраця бізнесмена з адвокатом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Коломойський є одним з його клієнтів.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Розслідування Наталія Седлецька Судді
      Джерело: 24 канал
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