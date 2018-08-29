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Юристи Манафорта просять перенести суд

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Пол Манафорт
Пол Манафорт / Фото з відкритих джерел

Представники Пола Манафорта звернулися до суддів з проханням перенести наступний судовий процес, який планується у вересні, до іншого суду.

Манафорт просить, щоб суд, який має початись з обрання присяжних 17 вересня, було перенесено до суду Роуноук в штаті Вірджинія, повідомляє The Hill.

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В своєму клопотанні, юристи Пола Манафорта заявили, що президент Трамп ускладнює доступ до справедливого судочинства для свого колишнього очільника кампанії через велику увагу громадськості до цієї події в Вашингтоні та до повідомлень президента в Twitter.

"Справедливий судовий процес буде неможливим без зміни місця проведення на більш нейтральне і таке, що менш наповнене ЗМІ", – йдеться в клопотанні юристів.

Манафорт, за твердженням юристів, став "мимовільним гравцем у більшій драмі, що розгортається між паном Мюллером та президентом Трампом"

Нагадаємо, американського політконсультанта Пола Манафорта визнали винним у восьми з 18 пунктів звинувачення. Йдеться про фінансові махінації, ухиляння від сплати податків та відмивання коштів. Йому загрожує до 80 років в'язниці. Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Трампа заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

Теги: Пол Манафорт Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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