Засудженого за збут наркотиків київського бізнесмена побачили на волі

Київський бізнесмен Юрій Чернецький, засуджений у 2022 році за збут наркотиків, наразі перебуває на волі після скасування вироку Верховним Судом. Бориспільський суд обрав для нього нічний домашній арешт, а прокуратура оскаржує це рішення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. Київський бізнесмен Юрій Чернецький, засуджений у 2022 році до 5 років за збут наркотиків, наразі перебуває на волі – Верховний Суд скасував його вирок і направив справу на новий розгляд.

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Чому засуджений бізнесмен Чернецький перебуває на волі?

Бориспільський міський районний суд обрав для нього нічний домашній арешт, а не тримання під вартою, що викликало суспільний резонанс.

Раніше в одній із київських клінік з’явилася фотографія бізнесмена з підписом "Сьогодні у нас відомий гість", що викликало обговорення у соцмережах.

Прокурори уточнили, що Чернецький вже має рішення суду апеляційної інстанції про засудження, але після скарги захисту Верховний Суд частково скасував вирок. Новий розгляд справи триває, а наступне судове засідання призначене на 23 липня.

Крім того, Печерський райсуд Києва розглядає інше кримінальне провадження проти Чернецького – за збут наркотиків і незаконне поводження з боєприпасами. За даними прокуратури, він сплатив заставу у розмірі 1 мільйона гривень після кількох зменшень суми з майже 4 мільйонів.

Прокуратура оскаржує рішення суду про нічний домашній арешт, але апеляційний суд скаргу не задовольнив.