Юрій Лех: Сподіваюсь, мистецтво перестане бути лише інструментом розваги та споживання

Міжнародний куратор медіа-арт виставки "ARTEFACT: Chernobyl 33", засновник іспанського медіа-арт фестивалю MADATAK Юрій Лех (Iury Lech) відповів на запитання щодо мистецтва майбутнього, Чорнобильської проблематики та виставки.

Вперше в Україні буде презентовано 7 міжнародних та більше 12 українських експонатів медіа-арт художників, що працюють з сучасними технології медіа-арту, VR та AR-технологій, параметричною архітектурою, лазерними та проекторними інсталяціями – за підтримки Українського культурного фонду. Музику зі звуків Чорнобиля для одного з експонатів створив Dub FX – всесвітньо відомий бітбоксер та хедлайнер Atlas Weekend. Виставка працюватиме з 27 вересня по 6 з 11:00 до 21:00 у Річковому Вокзалі, з вільним входом.

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Маючи великий досвід в медіа-мистецтві, які тренди зараз в ньому? Які нові напрямки з'являються?

Це час, коли мистецтво зіткнулося з технологіями та наукою. Митцям надаються нові інструменти для встановлення більш глибокої комунікації з аудиторією та посилення сприйняття натхнення. Останнім часом, розробки технологій служать не лише трансгресивним продуктом для дитячих ігор, поєднуючи різні шари утопії та антиутопії, але й справді є сигналами нового і ніколи раніше невиявленого прояву колективної свідомості.

Новий медіа-арт завжди відкривається технологіям для полегшення творчої роботи та є фактором, який не слід розглядати як те, що шкодить творцю. Питання полягає не стільки в предметі матеріальної культури, скільки в здатності сприйняття та відтворення нематеріального. Нові методи медіа-мистецтва є перш за все екстатичними та катартичними, що не піддаються умовам, не зобов'язуються до логічного розуміння та відкривають двері до ірраціональної метафори. Медіа-мистецтво відображає власну сутність, роблячи видимим невидиме та інтегрує реальне у віртуальне.

Яким ви бачите мистецтво майбутнього?

З приходом бінарної революції, появою комп'ютерів, інтернету та першого комерційного браузера не лише змінився спосіб спілкування, а й спосіб просування та генерування художніх творів та проєктів. У сучасному мистецтві сьогодні часто використовують електронні та цифрові технології, такі як інтерактивні установки або можливості віртуальної реальності.

З одного боку, я сподіваюся, що мистецтво перестане бути лише інструментом розваги та споживання, об'єктом колекціонування для еліт чи інструментом політичної пропаганди, а стане експериментальним та естетичним явищем, яке виступатиме внутрішнім каталізатором реального світу. Мистецтво має допомагати нам розвинути нові таланти та здібності, дозволять переважній більшості художників гідно служити своїй професії.

Наскільки актуальною є проблема Чорнобиля не лише в Україні, а й у всьому світі?

Коли це сталося, через замовчування, брехню та маніпуляції щодо причин ядерної аварії, ця трагедія не була сприйнята належним чином світом у всій її реальній небезпеці. Лише після ядерного вибуху на Фукусімі стало зрозуміло, що будь-яка з цих двох катастроф могла спричинити кінець нашій цивілізації. Думаю, Чорнобильська аварія служила на той час початком відлиги і крахом радянського режиму, а також шансом звільнитися республікам раз і назавжди від тоталітаризму.



Юрій Лех

Які ваші очікування щодо виставки "Артефакт"?

Сподіваюся, що "Артефакт" стане експонентом виникаючого мистецького авангарду України, завдяки якому світ зможе зрозуміти, чим насправді є Україна. А також проєкт дозволить реорганізувати українське суспільство навколо концепції однорідного, але відкритого громадянства до нових міжнародних тенденцій, щоб Україна знову стала великою країною, якою вона була, але через несприятливі обставини була позбавлена ​​своєї культурної ідентичності та свободи.

Чи зможе українське медіа-мистецтво справити враження на публіку в Європі?

Звісно зможе, я в цьому переконаний. Тут є великий талант та мистецький потенціал, щоб сміливо та натхненно приймати виклики мистецтва нових технологій. Щоб запропонувати щось, потрібно спершу його виготовити. Ось, чому участь, співпраця та підтримка українського уряду та установ зі стипендіями, грантами та допомогами для мобільності художників є найважливішим фактором. Україні спочатку треба зміцнити мистецький корпус і дати можливість розвивати нові творчі проєкти, які зможуть успішно вплинути на Європу та весь світ.

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