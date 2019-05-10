Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровщини

Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив нового прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Романа Токаря.

Прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган у себе на Facebook-сторінці зазначила, що попереднього прокурора, Віктора Матвійчука, обрали членом Вищої ради правосуддя.

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Віктора Матвійчук уже працює на новій посаді. Юрій Луценко заявив, що обираючи нового прокурора, він радився з Матвійчуком.

За зміни доброго керівника не шукають варяги парашутистів,

– додав Луценко.

Луценко наголосив, що Токар зарекомендував себе як добрий організатор і принциповий керівник.

Що відомо про Романа Токаря? Роман Токар пройшов шлях від помічника прокурора одного з районів Дніпра до заступника прокурора області. В обласній прокуратурі працює 19 років.



За 2018 рік Роман Токар задекларував автомобіль Toyota 2011 року випуску, квартиру у Дніпрі, житловий будинок в області та одну земельну ділянку. Ще три земельні ділянки має дружина. За рік на посаді заступника прокурора Дніпропетровської області, начальника слідчого управління Токар заробив 622 тисячі 310 гривень.