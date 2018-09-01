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Юрій Вернидуб продовжить роботу в "Зорі"

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Головний тренер луганської команди Юрій Вернидуб подав у відставку після поразки "Лейпцигу" у кваліфікації плей-оф Ліги Європи. Однак у керівництві клуба вирішили не відпускати керманича.

Зокрема за інформацією FootballHub після тривалої бесіди з наставником президент Зорі Євген Геллер залишив Вернидуба на чолі команди, не прийнявши його відставку.

Читайте також: Керівництво "Зорі" прокоментувало відставку Юрія Вернидуба

Контракт головного тренера лугачан Вернидубазавершується у 2020-му році. На чолі команди Вернидуб працює із 2011-го року.

Нагадаємо, 30 серпня головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб заявив, що планує подати у відставку. "Я вдячний всій команді, вдячний «Зорі», за проведені в клубі 9 років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу", – сказав він.

Теги: Новини спорту ФК Зоря Футбол
Джерело: 24 канал
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