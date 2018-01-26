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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Ющенка у Давосі приймали стоячи, а Порошенка – ні, – колишній віце-прем'єр Рибачук

22:22, 26 січня 1401 Читать новость на русском

Про форум у Давосі, Донбас та електоральні настрої – в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник громадської організації "Центр UA", екс-нардеп та колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.

– Цього року у Давосі відбулося дуже багато подій. Я навіть бачу зміну стилю. З України туди приїжджають люди, які там виглядають гармонійно. Там важко собі уявити типового бюрократа, такі люди там просто "випадають". Мені здається, що Порошенко там був досить гармонійним. Але ми бачили, що він не зміг утримати увагу преси на собі. Коли Ющенко був почесним гостем у Давосі, то його приймали стоячи. Він був впізнаваною у світі персоною. І він на цій хвилі приїхав у Давос. Тут важко порівнювати. Я не думаю, що Україна матиме можливість мати такого впізнаваного політика. Тому такого рівня зустрічі (Порошенка у Давосі – 24) не може бути, як була. Але з іншого боку, Порошенко там як риба в воді, бо він англомовний, розкутий, його команда працює. Просто він видає такі судження, які виглядають, м'яко кажучи, перебільшено.

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– Фраза Порошенка "тим, хто буде красти в армії — відрубаю руки" стає крилатою. І не раз це відгукнеться президенту. Наприклад, нещодавно він провів зустріч з громадськістю. Коли пішла тема про політичну корупцію та зміну виборчого законодавства, президент заявив, що він не буде втручатися, бо це право (робота, завдання – 24) парламенту. І це дуже показово.

– Тема корупції, яку Порошенко хоче зробити частиною передвиборчої програми, може коштувати йому президентства.

Більше – дивіться у програмі "План Б".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Давос Корупція
Джерело: 24 Канал
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