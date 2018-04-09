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Ющенко дав цікаву оцінку відносинам України та Польщі

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Віктор Ющенко
Віктор Ющенко / fashion-diplomacy.com

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що він та екс-президент Польщі Лех Качинський мали розуміння необхідності примирення українців та поляків.

Про це Ющенко розповів в інтерв’ю "Польському радіо".

"У нашій історії була багато подій, що важко коментувати навіть нині. Попри це, тогочасні контакти президентів двох держав були дуже активними, а у період, коли вони стали на чолі своїх країн, два народи змогли витягнути один одному руки, простити один одному провини та отримати відпущення", – сказав Ющенко.

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Також політик пригадав пам’ятні заходи у Павлокомі, коли у 2006 році Україна та Польща увічнювали пам'ять про жертв української трагедії.

Коли я виступав, то побачив, що по щоці Лєха котиться сльоза. Пригадую також заходи у 2009 році на честь польських жертв у Гуті-Пеняцькій, де ми також були разом. На нас чекала група українських протестувальників з радикальними поглядами, котрі вигукували у наш бік: "Ганьба". Для Лєха це було дуже боляче, адже ми насправді багато робили для примирення,
– додав Ющенко.

За його словами, попри подібні інциденти у 2005 – 2010 роках українці та поляки стали між собою "насправді близькими".

"Якби ви тоді запитали українця, хто є його найближчим другом у Європі, то він відповів би, що поляк. Якби Ви запитали поляка, хто є його другом, то він відповів би, що українець. Я не мав тоді щодо цього жодних сумнівів. Нині їх маю", – сказав третій президент.

За словами Ющенка, у 2010 році всі проблеми між Україною та Польщею не були розв’язані, але "тоді відносини були цілком інакшими та абсолютно ліпшими".

Тому нині з прикрістю кажу, що поляки не зрозуміли, ким насправді був президент Лех Качинський,
– підсумував Ющенко.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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