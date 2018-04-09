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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ющенко назвав останнього великого лідера Східної Європи

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Віктор Ющенко
Віктор Ющенко / Фото з відкритих джерел

Третій президент України Віктор Ющенко вважає колишнього очільника Польщі Леха Качинського останнім великим лідером Східної частини Європи.

Про це пише "Польське радіо".

За словами українця, Качинський дивився за межі горизонтів і бачив європейські проекти у макромасштабах.

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Я згадую Лєха та Марію Качинських як дуже світлих людей. Я переконаний, що вони були поляками нової епохи. Особисто для мене Лєх був останнім великим регіональним лідером Східної Європи, з яким я мав честь бути друзями,
– зазначив Ющенко.

Він зазначив, що екс-президентом Польщі його об’єднували погляди, передусім бажання посилити роль нашого регіону у європейській політиці.

Теги: Новини політики Віктор Ющенко Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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