Ющенко знайшов роботу в одному із київських банків

Президент України Віктор Ющенко став главою наглядової ради "Альпарі Банку" у Києві.

Він був обраний на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня, передає "Інтерфакс".

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Зазначається, що раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.

За інформацією ЗМІ, Нацбанк зареєстрував "Альпарі Банк" 26 жовтня 2012 року. За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.

Згідно з інформацією регулятора, на 1 січня 2018 року по розміру чистих активів (206,126 мільйонів гривень) банк займав 84-е місце серед 84 банків, що діяли в країні.

Додамо, що Президент України Віктор Ющенко за освітою – економіст. Його банківська кар'єра у вже незалежній Україні розпочалась з 1992 року. Тоді він був першим заступником голови правління Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна". У січні 1993 року Ющенко обійняв посаду голови Національного банку України. На цій посаді він перебував до грудня 1999 року.

У 1997 році за рейтингом впливового фінансового журналу "Global Finance", Віктор Ющенко увійшов до шістки найкращих банкірів світу.