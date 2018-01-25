Ювелірка та картини: які "скарби" знайшли у квартирі Клименка

Співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, показали, що виявили у квартирі колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

У відомстві опублікували знімки знайдених "скарбів". На фото вироби художнього та ювелірного мистецтва. Читайьте також: Через елітну квартиру екс-міністра часів Януковича Клименка у Києві сталися сутички "З огляду на суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі в управління квартири в одному з житлових комплексів міста Києва, Національне агентство інформує, що у помешканні були виявлені численні об'єкти рухомого майна", – розповіли в агентстві. Наразі їхню комерційну вартість встановлюють експерти.