Ювелірка та картини: які "скарби" знайшли у квартирі Клименка
00:29, сьогодні 1889 Читать новость на русском
Співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, показали, що виявили у квартирі колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.
У відомстві опублікували знімки знайдених "скарбів".
На фото вироби художнього та ювелірного мистецтва.
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"З огляду на суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі в управління квартири в одному з житлових комплексів міста Києва, Національне агентство інформує, що у помешканні були виявлені численні об'єкти рухомого майна", – розповіли в агентстві.
Наразі їхню комерційну вартість встановлюють експерти.
Джерело: 24 Канал
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