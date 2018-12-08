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      "Ювентус" у напруженому матчі переміг "Інтер" у чемпіонаті Італії: відеоогляд

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      Ювентус - Інтер: відео голів, огляд матчу
      Ювентус – Інтер відео голів / twitter Juventus

      У п'ятницю, 7 грудня, в чемпіонаті Італії "Ювентус" приймав "Інтер". Це було так зване "дербі всієї Італії". Окрім того, господарі поля були на першій сходинці, у той час як "Інтер" – лише третій у турнірній таблиці.

      Ювентус – Інтер 1:0
      Гол: Манджукіч, 66

      Матч виявився доволі видовищним, з чималою кількістю гольових моментів. "Інтер" не відсиджувався у захисті, час від часу турбуючи Щенсни у його воротарських володіннях. І Гальярдіні навіть міг забити. Однак після його удару м'яч влучив у штангу, а потім відкотився до воротаря.

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      "Ювентус" теж мав момети у цьому матчі. Одну з нагод змарнував Дібала, який отримав навіс від Роналду. Та м'яч пройшов вище воріт. Згодом вже й сам Роналду пробивав у падінні через себе. Ефектно, але удар виявився доволі слабким – Хандановіч справився з ним без проблем. Сталося це вже після того, як К'єлліні небезпечно головою пробивав по воротах "Інтера" після подачі з кутового.

      Удар Роналду в падінні через себе у матчі з "Інтером" (twitter Juventus)

      Ще одна можливість відзначитися для "Інтера" сталася після прострілу з флангу. Однак Перішич та Ікарді так і не зуміли розібратися, хто з них має пробивати. Пробив хорват, але зробив це не надто вдало.

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      Варто зазначити, що чимало моментів поблизу воріт "Ювентуса" виникали внаслідок помилок захисників туринської команди. 

      Єдиний гол у матчі було забито на 66-ій хвилині. Канселу навісив мало не з лінії поля, а Манджукіч виграв позицію в Асамоа і з близької відстані відправив м'яч у ворота суперників.

      Як не намагався "Інтер" хоча б зрівняти рахунок, "чорно-синім" нічого не вдалося. У цьому сезоні "Ювентус" не програє на власному полі у чемпіонаті Італії. Відтак у туринської команди після цього матчу 43 очки. У другого "Наполі" на 11 балів менше, але ще гра у запасі. "Інтер" ж залишився на третій сходинці – 29 очок.

      Відеоогляд матчу "Ювентус" – "Інтер"

       

      Теги: Футбол Спорт Інтер Ювентус
      Джерело: 24 Канал
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