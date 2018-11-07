У середу, 7 листопада, відбудеться зустріч італійського "Ювентуса" та англійського "Манчестер Юнайтед". Матч топ-грандів європейського футболу можна буде переглянути в Україні по телебаченні та онлайн.

Матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" дивитися в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Також дивитися матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" онлайн можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

Відео голів та огляд матчу "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок зустрічі о 22:00.