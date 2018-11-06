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      Ювентус – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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      Ювентус – Манчестер Юнайтед прогноз букмекерів
      Ювентус – Манчестер Юнайтед прогноз букмекерів

      Одним із центральних матчів середи, 7 листопада, стане гра італійського "Ювентуса" та англійського "Манчестер Юнайтед". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому протистоянні.

      "Ювентус" у цьому сезоні ще не програвав на власному полі. Лише в одному матчі була зафіксована нічия – у грі проти "Дженоа" у чемпіонаті Італії 20 жовтня. Має шанс італійська команда перемогти й англійський "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів. Тим більше, що перший матч між цими командами в Англії закінчився на користь "Юве". 

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      У букмекерській конторі William Hill на перемогу "Ювентуса" приймають з коефіцієнтом 1,61. Щодо перемоги МЮ, то вона оцінена у 5,80. Нічия у матчі – 3,90.

      Ще менше віри у позитивний результат для "Манчестер Юнайтед" у PariMatch. Вони на перемогу англійської команди виставили коефіцієнт 6,50. При цьому на перемогу "Ювентуса" майже без змін – 1,59. Якщо команди зіграють у нічию, то на це ставка 3,95.

      Ті ж 6,50 на перемогу МЮ та виставили у Marathon bet. Щодо перемоги "Ювентуса", то на цю подію приймають з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 3,98.

      "Фаворит спорт" оцінив перемогу господарів поля у 1,59. На те, що "Манчестер Юнайтед" переможе – 6,25. На нічию – 3,85.

      Нагадаємо, матч "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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