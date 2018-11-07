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      Ювентус – Манчестер Юнайтед: відео голу

      223 Читать новость на русском
      Ювентус – Манчестер Юнайтед відео голів
      Ювентус – Манчестер Юнайтед відео голів

      У матчі між "Ювентусом" та "Манчестер Юнайтед" господарі зуміли забити гол лише у другому таймі. Відзначився Роналду.

      Португалець забив у ворота своєї колишньої команди, пробивши в дотик після закидання мало не з центру поля. М'яч пролетів повз воротаря.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада

      Відео голу Роналду у ворота "Манчестер Юнайтед"

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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