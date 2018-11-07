Ювентус – Манчестер Юнайтед: відео голу
У матчі між "Ювентусом" та "Манчестер Юнайтед" господарі зуміли забити гол лише у другому таймі. Відзначився Роналду.
Португалець забив у ворота своєї колишньої команди, пробивши в дотик після закидання мало не з центру поля. М'яч пролетів повз воротаря.
Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
Відео голу Роналду у ворота "Манчестер Юнайтед"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
Шеллі Рудман може вперше стати чемпіонкою світу зі скелетону31 січня 2013 , 18:57
Бойова нічия. "Карпати" - "Рад" - 1:110 лютого 2014 , 19:51
Футболіст збірної України: Хотів би сфоткатись з Лукашенком9 жовтня 2014 , 12:42