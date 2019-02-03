"Ювентус" не перемагає вже другий матч поспіль
Навіть дубль Кріштіану Роналду не допоміг "Ювентусу" перемогти суперницю у Серії А. До того ж Стара Синьйора вже другий матч поспіль не може тріумфувати.
Все почалося після поразки від "Аталанти" в Кубку Італії. Туринці розійшлися миром із "Пармою" у чемпіонаті з рахунком 3:3.
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Два голи Кріштіану Роналду дозволили португальцю обійти Фабіо Квальяреллу у списку бомбардирів і одноосібно розміститися на вершині із сімнадцятьма голами. Ще одного разу за "Ювентус" відзначився Ругані.
Захисник клубу "Ювентус" Даніеле Ругані
За "Парму" ж забивали Барілла та двічі Жервінью. До слова, м'яч, що приніс нічию гостям, бразилець відправив у сітку аж на третій компенсованій хвилині.
У підсумку Ювентус залишився лідером Серії А, тримаючи "Наполі" на комфортній дистанції у дев'ять очок.
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