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      "Ювентус" не перемагає вже другий матч поспіль

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      Навіть дубль Кріштіану Роналду не допоміг "Ювентусу" перемогти суперницю у Серії А. До того ж Стара Синьйора вже другий матч поспіль не може тріумфувати.

      Все почалося після поразки від "Аталанти" в Кубку Італії. Туринці розійшлися миром із "Пармою" у чемпіонаті з рахунком 3:3.

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      Два голи Кріштіану Роналду дозволили португальцю обійти Фабіо Квальяреллу у списку бомбардирів і одноосібно розміститися на вершині із сімнадцятьма голами. Ще одного разу за "Ювентус" відзначився Ругані.

      Ругані
      Захисник клубу "Ювентус" Даніеле Ругані

      За "Парму" ж забивали Барілла та двічі Жервінью. До слова, м'яч, що приніс нічию гостям, бразилець відправив у сітку аж на третій компенсованій хвилині. 

      У підсумку Ювентус залишився лідером Серії А, тримаючи "Наполі" на комфортній дистанції у дев'ять очок.

      Теги: Новини України Футбол Спорт Кріштіану Роналду Ювентус
      Джерело: 24 канал
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