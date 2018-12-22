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      Ювентус – Рома: де дивитися онлайн топ-матч чемпіонату Італії

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      Ювентус - Рома: де дивитися онлайн матч
      Ювентус – Рома дивитися онлайн

      Центральним матчем 17-го туру італійської Серії А стане протистояння "Ювентуса" та "Роми". Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

      Показ поєдинків чемпіонату Італії в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде транслюватися матч "Ювентус" – "Рома". Початок трансляції – о 21:25.

      Читайте також: Барселона – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      Дивитися онлайн матч "Ювентус" – "Рома" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Ювентус" – "Рома" відбудеться у суботу, 22 грудня. Початок зустрічі о 21:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ювентус Рома
      Джерело: 24 Канал
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